Пандемия коронавируса затянется на семь лет - Bloomberg

Учитывая, что каждому человеку во время вакцинации нужно ввести две дозы препарата, понадобится немало лет, чтобы привить большую часть населения планеты, отмечают в агентстве

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Для полного затухания пандемии COVID-19 следует вакцинировать 75% населения планеты, на что при сегодняшних темпах уйдет не менее семи лет, передает Bloomberg.

По данным агентства, в мире каждый день делают более 4,5 миллиона уколов вакцины от коронавируса. Учитывая, что каждому человеку нужно ввести две дозы препарата, понадобится примерно семь лет, чтобы привить большую часть населения планеты.

К примеру, в США этот процесс займет 11 месяцев. В день там делают 1,3 миллиона прививок. Лучше всех с задачей справляются Израиль (58 доз на 100 человек), где 21% населения уже полностью привили, и Объединенные Арабские Эмираты (35,8 дозы на 100 человек).

С началом вакцинации многие страны столкнулись с неравным доступом к препарату от COVID-19. В некоторых государствах все еще не сделали ни одной прививки. Процесс распространения вакцины от коронавируса станет сложнейшей логистической задачей, которая когда-либо стояла перед человечеством, говорится в сообщении.