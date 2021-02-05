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Пандемия коронавируса COVID 19 - жители Токио в масках

Пандемия коронавируса затянется на семь лет - Bloomberg

© AP Photo / Hiro Komae
В мире
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1729)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210205/250807845/Pandemiya-koronavirusa-zatyanetsya-na-sem-let---Bloomberg.html

Учитывая, что каждому человеку во время вакцинации нужно ввести две дозы препарата, понадобится немало лет, чтобы привить большую часть населения планеты, отмечают в агентстве

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Для полного затухания пандемии COVID-19 следует вакцинировать 75% населения планеты, на что при сегодняшних темпах уйдет не менее семи лет, передает Bloomberg.

Ситуация в Китае в связи с коронавирусом
© AFP / HECTOR RETAMAL
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По данным агентства, в мире каждый день делают более 4,5 миллиона уколов вакцины от коронавируса. Учитывая, что каждому человеку нужно ввести две дозы препарата, понадобится примерно семь лет, чтобы привить большую часть населения планеты.

К примеру, в США этот процесс займет 11 месяцев. В день там делают 1,3 миллиона прививок. Лучше всех с задачей справляются Израиль (58 доз на 100 человек), где 21% населения уже полностью привили, и Объединенные Арабские Эмираты (35,8 дозы на 100 человек).

С началом вакцинации многие страны столкнулись с неравным доступом к препарату от COVID-19. В некоторых государствах все еще не сделали ни одной прививки. Процесс распространения вакцины от коронавируса станет сложнейшей логистической задачей, которая когда-либо стояла перед человечеством, говорится в сообщении.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1729)


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