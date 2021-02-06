В ВОЗ заявили о снижении темпов распространения коронавируса

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Скорость распространения коронавируса нового типа в мире снижается, об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкховен.

"Это хороший момент, чтобы подчеркнуть тот факт, что мы наблюдаем снижение числа инцидентов (случаев заражения. – прим. ред.) в ряде стран", – отметила она в ходе брифинга.

По словам Керкховен, этого удалось добиться прежде всего благодаря применению мер, прерывающих цепочки передачи вируса. Другим "невероятно мощным инструментом" противодействия коронавирусу она назвала вакцинацию.

При этом эксперт ВОЗ настоятельно призвала страны, в которых снижается число новых случаев COVID-19, продолжать соблюдение мер по борьбе с пандемией.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на брифинге, что людей, получивших вакцину от COVID-19, стало больше, чем заболевших. "С одной стороны, это хорошая новость и потрясающее достижение за такой короткий промежуток времени. Но больше трех четвертей этих вакцинаций приходятся всего на 10 стран, где аккумулировано почти 60% глобального ВВП", – отметил он.

Гебрейесус вновь призвал государства, которые уже провели вакцинацию наиболее уязвимой части населения и медицинских работников, поделиться с другими странами излишками вакцин, прежде чем продолжать массовые прививки.