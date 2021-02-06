13:30 06 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9775
  • 100 RUB4.4333
  • USD3.3215
Поиск
Сейсмограмма землетрясения, архивное фото

В Армении произошло еще одно землетрясение: есть повреждения

© photo: Sputnik / G. Koposov
В мире
Получить короткую ссылку
29601
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210206/250812555/V-Armenii-proizoshlo-esche-odno-zemletryasenie-est-povrezhdeniya.html

Повреждены некоторые строения в Гегаркуникской области, включая стену недействующей школы в селе Арташин

ТБИЛИСИ, 6 фев - Sputnik. Второе землетрясение произошло в Армении с разницей в несколько часов, сообщает Sрutnik Армения со ссылкой на пресс-службу МЧС. Магнитуда составила 3,7, в отличие от первого землетрясение – магнитуда 4,7.

Сейсмограф
© CC BY-SA 2.0 / Ken Lund / Seismographs
В Армении произошло землетрясение

Толчки произошли 6 февраля в 00:06 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Сила подземных толчков в эпицентре достигла 5 баллов.

По данным Sputnik Армения, накануне, в пятницу, в 19:36 в пяти километрах от села Шоржа в Гегаркуникской области было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,7. Его ощутили и жители Грузии. Очаг залегал на глубине 10 километров. Сила подземных толчков в эпицентре достигла шести-семи баллов. В Гегаркуникской области ощущались толчки силой пять-шесть баллов, в Котайской, Тавушской, Лорийской и Араратской областях – четыре-шесть баллов, в Ереване – три-четыре балла. Повреждены некоторые строения в Гегаркуникской области, включая стену недействующей школы в селе Арташин.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Снимок из серии Hong Kong Conflict канадского фотографа Wei Fu, победивший в категории Editorial среди непрофессионалов конкурса Tokyo International Foto Awards 2020
Победители конкурса Tokyo International Foto Awards 2020
Лавров предупредил об опасности дальнейшего ухудшения отношений России и Евросоюза
Лавров предупредил об опасности дальнейшего ухудшения отношений России и Евросоюза
Коронавирус на Южном Кавказе - январь 2021
Коронавирус на Южном Кавказе - январь 2021
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться