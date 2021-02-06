В Армении произошло еще одно землетрясение: есть повреждения

ТБИЛИСИ, 6 фев - Sputnik. Второе землетрясение произошло в Армении с разницей в несколько часов, сообщает Sрutnik Армения со ссылкой на пресс-службу МЧС. Магнитуда составила 3,7, в отличие от первого землетрясение – магнитуда 4,7.

Толчки произошли 6 февраля в 00:06 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Сила подземных толчков в эпицентре достигла 5 баллов.

По данным Sputnik Армения, накануне, в пятницу, в 19:36 в пяти километрах от села Шоржа в Гегаркуникской области было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,7. Его ощутили и жители Грузии. Очаг залегал на глубине 10 километров. Сила подземных толчков в эпицентре достигла шести-семи баллов. В Гегаркуникской области ощущались толчки силой пять-шесть баллов, в Котайской, Тавушской, Лорийской и Араратской областях – четыре-шесть баллов, в Ереване – три-четыре балла. Повреждены некоторые строения в Гегаркуникской области, включая стену недействующей школы в селе Арташин.