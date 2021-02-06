23:30 06 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9775
  • 100 RUB4.4333
  • USD3.3215
Поиск
Пандемия коронавируса COVID-19. Врач в больнице в Буэнос-Айресе, Аргентина, ухаживает за пациентом на аппарате ИВЛ

Врачи назвали четыре симптома COVID-19, требующие срочного обращения к врачу

© AP Photo / Natacha Pisarenko
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1733)
39 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/16/249516855.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210206/250814004/Vrachi-nazvali-chetyre-simptoma-COVID-19-trebuyuschie-srochnogo-obrascheniya-k-vrachu.html

С этими коронавирусными симптомами врачи настоятельно рекомендуют как можно скорее обращаться к специалистам

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Боль в груди, проблемы с дыханием, речью и передвижением – это симптомы коронавируса, при которых необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью.

Так считает главный фармаколог британской клиники Medicine direct Хусейн Абдех.

Банк пуповинной крови в Тбилиси Джеокорд
photo: courtesy of Geocord / FB
Стволовые клетки для лечения COVID-19? Медицина будущего и опыт Грузии

"Если вы испытываете любые серьезные симптомы, такие как боль в груди, проблемы с дыханием, речью или трудности с передвижением, вам обязательно нужно как можно скорее обратиться за помощью", – сказал Абдех в беседе с Daily Express.

Медик также призвал немедленно самоизолироваться при наличии любых основных симптомов заболевания – кашля, потери вкуса и обоняния, высокой температуры или утомляемости.

Коронавирусом в мире инфицированы более 106 миллионов человек, почти 2,3 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1733)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Снимок из серии Hong Kong Conflict канадского фотографа Wei Fu, победивший в категории Editorial среди непрофессионалов конкурса Tokyo International Foto Awards 2020
Победители конкурса Tokyo International Foto Awards 2020
Шары, ночь и молодежь против ограничений: акция неповиновения в Тбилиси - видео
Шары, ночь и молодежь против ограничений: акция неповиновения в Тбилиси - видео
Коронавирус на Южном Кавказе - январь 2021
Коронавирус на Южном Кавказе - январь 2021
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться