Врачи назвали четыре симптома COVID-19, требующие срочного обращения к врачу

С этими коронавирусными симптомами врачи настоятельно рекомендуют как можно скорее обращаться к специалистам

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Боль в груди, проблемы с дыханием, речью и передвижением – это симптомы коронавируса, при которых необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью.

Так считает главный фармаколог британской клиники Medicine direct Хусейн Абдех.

"Если вы испытываете любые серьезные симптомы, такие как боль в груди, проблемы с дыханием, речью или трудности с передвижением, вам обязательно нужно как можно скорее обратиться за помощью", – сказал Абдех в беседе с Daily Express.

Медик также призвал немедленно самоизолироваться при наличии любых основных симптомов заболевания – кашля, потери вкуса и обоняния, высокой температуры или утомляемости.

Коронавирусом в мире инфицированы более 106 миллионов человек, почти 2,3 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.