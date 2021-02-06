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Полицейские во Франции

В Бордо произошел взрыв: есть погибшие

© photo: Sputnik / Dominik Buten
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Sputnik Грузия
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​По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа. В результате ЧП пострадали три человека

ТБИЛИСИ, 6 фев – Sputnik. Спасатели нашли тело женщины, которая погибла в результате взрыва в Бордо на юго-западе Франции, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру региона Новая Аквитания.

По информации местных властей и аварийных служб, взрыв произошел около 8 утра в здании, на первом этаже которого находится паркинг. Здание было полностью разрушено. Взрыв также затронул два соседних сооружения, которые, по данным спасательных служб, разрушились частично.

​По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа. В результате ЧП пострадали три человека, один из них получил серьезные ранения, отмечает телеканал.



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