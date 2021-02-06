В Бордо произошел взрыв: есть погибшие

ТБИЛИСИ, 6 фев – Sputnik. Спасатели нашли тело женщины, которая погибла в результате взрыва в Бордо на юго-западе Франции, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру региона Новая Аквитания.

По информации местных властей и аварийных служб, взрыв произошел около 8 утра в здании, на первом этаже которого находится паркинг. Здание было полностью разрушено. Взрыв также затронул два соседних сооружения, которые, по данным спасательных служб, разрушились частично.

Explosion ce matin dans un immeuble rue Borie dans le quartier des Chartrons à #Bordeaux très important dispositif de secours déployé dans le quartier pic.twitter.com/riIsJaTQ2Y — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) February 6, 2021

​По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа. В результате ЧП пострадали три человека, один из них получил серьезные ранения, отмечает телеканал.