13:38 07 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9775
  • 100 RUB4.4333
  • USD3.3215
Поиск
Пандемия коронавируса COVID 19 - жители Токио, Япония в масках

Ученые назвали главные факторы распространения COVID-19

© AP Photo / Hiro Komae
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1734)
61 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/0b/250580503.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210207/250814113/Uchenye-nazvali-glavnye-faktory-rasprostraneniya-COVID-19.html

Ученым удалось выяснить, что самую значимую роль в распространении коронавируса сыграли ветер, температура и влажность воздуха

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Исследователи медицинской школы Университета Никосии определили ключевые факторы распространения коронавируса нового типа, сообщает Cyprus Mail.

Вакцинация жителей в Индии - пандемия коронавируса COVID-19
© AP Photo / Mahesh Kumar A
В ВОЗ заявили о снижении темпов распространения коронавируса

Эксперты создали компьютерную модель, учитывающую климатические эффекты через индекс заражения инфекцией. Они применили этот метод к эпидемическим данным, касающимся распространения коронавируса в Париже, Нью-Йорке и Рио-де-Жанейро летом 2020 года.

Таким образом ученым удалось выяснить, что самую значимую роль в распространении коронавируса сыграли ветер, температура и влажность воздуха. При этом исследователи отметили, что другие современные модели прогнозирования часто учитывают лишь два фактора: скорость передачи патогена и темпы выздоровления заболевших.

Кипрские ученые подчеркнули, что с учетом полученных данных необходимо пересмотреть требования по социальной дистанции, поскольку существующие нормативы защищают от заражения только в условиях полного штиля.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1734)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Снимок из серии Hong Kong Conflict канадского фотографа Wei Fu, победивший в категории Editorial среди непрофессионалов конкурса Tokyo International Foto Awards 2020
Победители конкурса Tokyo International Foto Awards 2020
Шары, ночь и молодежь против ограничений: акция неповиновения в Тбилиси - видео
Шары, ночь и молодежь против ограничений: акция неповиновения в Тбилиси - видео
Коронавирус на Южном Кавказе - январь 2021
Коронавирус на Южном Кавказе - январь 2021
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться