Ученые назвали главные факторы распространения COVID-19

Ученым удалось выяснить, что самую значимую роль в распространении коронавируса сыграли ветер, температура и влажность воздуха

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Исследователи медицинской школы Университета Никосии определили ключевые факторы распространения коронавируса нового типа, сообщает Cyprus Mail.

Эксперты создали компьютерную модель, учитывающую климатические эффекты через индекс заражения инфекцией. Они применили этот метод к эпидемическим данным, касающимся распространения коронавируса в Париже, Нью-Йорке и Рио-де-Жанейро летом 2020 года.

Таким образом ученым удалось выяснить, что самую значимую роль в распространении коронавируса сыграли ветер, температура и влажность воздуха. При этом исследователи отметили, что другие современные модели прогнозирования часто учитывают лишь два фактора: скорость передачи патогена и темпы выздоровления заболевших.

Кипрские ученые подчеркнули, что с учетом полученных данных необходимо пересмотреть требования по социальной дистанции, поскольку существующие нормативы защищают от заражения только в условиях полного штиля.