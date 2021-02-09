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Прохожие в масках. Ситуация в мире в связи с коронавирусом

Количество инфицированных COVID-19 в мире продолжает стабильно снижаться

© AP Photo / Eugene Hoshiko
В мире
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (837)
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Sputnik Грузия
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За последние сутки в мире выявлено 376 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, скончались 9,6 тысячи человек

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 9 февраля составило 105 805 951 человек, скончались 2 312 278, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

О чем пишут грузинские газеты: как долго ограничения останутся в нашей жизни?>>

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 376 569, скончались 9 664 человека.

В Северной и Южной Америке выявлено с начала пандемии 47 122 757, в Европе – 35 620 266, в Азии – 13 057 951, в Африке - 2 663 529.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 106 455 846 выявленных случаях инфицирования и 2 324 794 умерших.

Сосо Пхакадзе
photo: Goverment of Georgia / FB
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Среди стран на первом месте по распространению коронавируса остается США – в стране инфицировано 26 654 965 человек, скончались 458 544. На втором месте Индия – 10 838 194 человека, скончались 155 080, на третьем Бразилия – 9 497 795 инфицированных и 231 012 скончавшихся.  Четвертой идет Россия – 3 983 197 зараженных и 77 068 летальных исходов. Далее идут Великобритания и Испания, где число инфицированных также более 3 миллионов человек.

В Грузии эпидемиологическая ситуация стала постепенно стабилизироваться. Согласно данным на утро 9 февраля правительственного сайта StopCov, с начала пандемии коронавирус диагностирован у 262 228 человек, выздоровели 254 350, скончались 3 298.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (837)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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