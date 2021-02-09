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На старых компьютерах скоро исчезнет браузер Google Chrome

© CC0 / Pixabay
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Sputnik Грузия
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В основном Chrome лишатся обладатели компьютеров и ноутбуков старше 2005 года выпуска. Непопулярная мера Google коснется только Windows

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Команда разработчиков Chromium предупреждает владельцев компьютеров и ноутбуков старше 2005 года выпуска – на них перестанет работать браузер Google Chrome, сообщает РИА Новости.

Обновление Chrome 89 принесет отказ от поддержки процессоров архитектуры x86, которые не обладают поддержкой команд Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3). В основном это коснется платформ до 2005 года выпуска. И если ПК на чипе Celeron M все еще можно обновить до актуальной Windows 10, то нового Chrome он не получит.

Пользователи версии Chrome 87 и выше получат сообщения о прекращении поддержки в ближайшие недели. Непопулярная мера Google коснется только Windows, поскольку ChromeOS, Android и Mac уже требуют процессоров с поддержкой SSE3.



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