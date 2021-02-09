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Город Абу-Даби

В Абу-Даби появится храм трех религий – "Дом семьи Авраама"

© photo: Sputnik / Sergey Subbotin
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Соглашение о сотрудничестве Еврейский музей, центр толерантности и посольство ОАЭ в России подписали в Международный день человеческого братства

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. В храме трех религий, который откроется в Абу-Даби в будущем году, смогут молиться христиане, мусульмане и иудеи, заявил посол ОАЭ в России Мухаммад Аль Джабер, сообщает РИА Новости.

Церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Еврейским музеем, центром толерантности и посольством ОАЭ состоялось в понедельник в Москве. Мероприятие было приурочено к Международному дню человеческого братства, учрежденного ООН по инициативе Эмиратов, Саудовской Аравии, Египта и Бахрейна.

"В 2022 году в Абу-Даби планируется открытие храма трех мировых религий – ислама, христианства и иудаизма. Он будет называться "Дом семьи Авраама", – сказал посол на мероприятии.

Религиозный комплекс, по его словам, станет местом обучения, диалога и богослужений. Он, как отметил дипломат, будет ориентирован на сближение людей всех вероисповеданий.

В Эмиратах, как подчеркнул дипломат, есть все необходимые места для поклонения людей разных вероисповеданий – мечети, церкви и синагоги.
Авраамические религии исповедуют веру в единого бога, договор с которым, согласно почитаемой всеми тремя религиями Книге Бытия, заключил Авраам. Также верующие считают его праотцом народов и одним из первых пророков.



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