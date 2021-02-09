В Британии разработали искусственный палец для изучения COVID-19

Это силиконовый протез, который будут прикладывать к разным материалам, содержащим коронавирус, чтобы проследить, задерживаются ли на нем частицы

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Как долго COVID-19 сохраняется на разных поверхностях - для того, чтобы ответить на этот вопрос, ученые британской военной лаборатории в Портон-Дауне создали искусственный палец, пишет газета Times.

Это силиконовый протез, который будут прикладывать к разным материалам, содержащим коронавирус, чтобы проследить, задерживаются ли частицы.

По словам ведущего технического эксперта лаборатории профессора Тима Аткинса, это исследование является важным, поскольку новый коронавирус передается в том числе через контакт с инфицированной поверхностью.

"Если у меня COVID и я прикоснусь к этой стене, а потом вы прикоснетесь к стене и затем к лицу, вы также можете заразиться... Поэтому мы создали искусственный палец, и мы начнем исследование в ближайшие недели, снова при сотрудничестве с рядом других организаций", - заявил он.

Протез схож с настоящим человеческим пальцем, имеет такие же изгибы и имитирует кожный жир, отметила вирусолог лаборатории Аманда Фелпс.

Помимо этого ученые занимаются расширением масштабов использования умных часов, чтобы те могли информировать военнослужащих в случае заражения такими патогенами, как коронавирус, чума и сибирская язва, а также предупреждать о множественной системной недостаточности за несколько дней до ее фактического наступления.

Данная технология позволит за три дня предупреждать человека, подверженного опасным заболеваниям. Если испытания пройдут успешно, военнослужащий сможет использовать данные с часов даже на поле боя, чтобы определить, нужна ли ему госпитализация.

Исследователи используют данные с часов Fenix 6X Sapphire компании Garmin, которые включают частоту сердечных сокращений человека, содержание кислорода в крови и режим сна. Затем они объединяют информацию от датчиков часов с образцом крови, который определяет количество клеток и белковые маркеры.