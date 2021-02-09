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На снимке с помощью электронного микроскопа виден новый коронавирус SARS-CoV-2 желтого цвета, появляющийся на поверхности клеток. Он вызывает COVID-19

В Британии разработали искусственный палец для изучения COVID-19

© AP Photo / NIAID-RML
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1739)
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https://sputnik-georgia.ru/world/20210209/250840360/V-Britanii-razrabotali-iskusstvennyy-palets-dlya-izucheniya-COVID-19.html

Это силиконовый протез, который будут прикладывать к разным материалам, содержащим коронавирус, чтобы проследить, задерживаются ли на нем частицы

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Как долго COVID-19 сохраняется на разных поверхностях - для того, чтобы ответить на этот вопрос, ученые британской военной лаборатории в Портон-Дауне создали искусственный палец, пишет газета Times.

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Это силиконовый протез, который будут прикладывать к разным материалам, содержащим коронавирус, чтобы проследить, задерживаются ли частицы.

По словам ведущего технического эксперта лаборатории профессора Тима Аткинса, это исследование является важным, поскольку новый коронавирус передается в том числе через контакт с инфицированной поверхностью.

"Если у меня COVID и я прикоснусь к этой стене, а потом вы прикоснетесь к стене и затем к лицу, вы также можете заразиться... Поэтому мы создали искусственный палец, и мы начнем исследование в ближайшие недели, снова при сотрудничестве с рядом других организаций", - заявил он.

Протез схож с настоящим человеческим пальцем, имеет такие же изгибы и имитирует кожный жир, отметила вирусолог лаборатории Аманда Фелпс.

Помимо этого ученые занимаются расширением масштабов использования умных часов, чтобы те могли информировать военнослужащих в случае заражения такими патогенами, как коронавирус, чума и сибирская язва, а также предупреждать о множественной системной недостаточности за несколько дней до ее фактического наступления.

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Данная технология позволит за три дня предупреждать человека, подверженного опасным заболеваниям. Если испытания пройдут успешно, военнослужащий сможет использовать данные с часов даже на поле боя, чтобы определить, нужна ли ему госпитализация.

Исследователи используют данные с часов Fenix 6X Sapphire компании Garmin, которые включают частоту сердечных сокращений человека, содержание кислорода в крови и режим сна. Затем они объединяют информацию от датчиков часов с образцом крови, который определяет количество клеток и белковые маркеры.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1739)


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