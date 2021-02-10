В Британии обнаружили новую, вызывающую тревогу мутацию COVID-19

Один из штаммов может распространяться с большей скоростью, а также "сопротивляться" действию вакцин, полагают ученые

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. В Британии ученые изучают две новые мутации COVID-19 – одну из них, обнаруженную в Бристоле, классифицировали как "вызывающую беспокойство", следует из сообщения Sky News.

Выяснилось, что вариация вируса, получившая название Е484К, может распространяться с большей скоростью, а также "сопротивляться" действию вакцин. Тем не менее, как отмечает телеканал, эксперты пока мало знают о новых штаммах.

Отмечается, что вторая мутация, выявленная в Ливерпуле, относится к группе "изучаемых вариантов".

В данное время в стране циркулируют четыре вариации вируса, относящиеся к "вызывающим беспокойство".

В декабре 2020 года стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что она распространяется быстрее и требует от населения большей осторожности. При этом свидетельств, что штамм более смертоносен или в большей степени ведет к тяжелому течению заболевания, ученые не нашли. После этого ряд стран, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Великобританией.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские вакцины будут эффективны против нового штамма COVID-19.