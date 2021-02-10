Во Франции продлили режим ЧП из-за коронавируса

Во Франции зарегистрировано более 3,28 миллиона случаев коронавируса нового типа, более 78 тысяч человек умерли

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Во Франции Нацсобрание накануне одобрило продление режима чрезвычайного положения в области здравоохранения до 1 июня из-за ситуации с коронавирусом, сообщил канал BFM TV.

Продление ограничений поддержали 278 депутатов, еще 193 проголосовали против, 13 – воздержались.

По информации канала, введенный режим позволяет, в частности, ограничивать передвижение гражданских лиц, если это необходимо, а также предусматривает некоторые другие меры обязывающего характера для борьбы с пандемией коронавируса.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, во Франции выявлено более 3,28 миллиона случаев коронавируса, более 78 тысяч человек умерли.