Кому подходит плазма с антителами от COVID-19? Мнение врача

Лечение плазмой с антителами к коронавирусу почти в два раза увеличивает вероятность улучшения состояния у пациентов, утверждают врачи

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Лечение плазмой с антителами к коронавирусу нового типа подходит не всем инфицированным, кроме того большая часть заболевших справляется с COVID-19 самостоятельно.

Об этом РИА Новости сообщил заведующий отделением клинической и производственной трансфузиологии и гравитационной хирургии крови ГБУЗ города Москвы "Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского" Александр Костин.

Дело в том, что антитела к коронавирусной инфекции, содержащиеся в плазме, помогают иммунной системе зараженных пациентов справиться с вирусом. Врачи утверждают, что лечение плазмой с антителами к коронавирусу почти в два раза увеличивает вероятность улучшения состояния у пациентов. Также благодаря переливанию плазмы отмечается увеличение выживаемости на 19%.

Получить этот компонент и помочь больным можно благодаря донорам, которые выздоровели после COVID-19.

"Назначить переливание плазмы с антителами к COVID-19 слишком рано, когда неясно, по какому сценарию пойдет болезнь, то есть у пациентов, переносящих заболевание в легкой форме, – неправильно. Необходимо понять, как реагирует пациент. Назначить поздно, когда пациент уже на ИВЛ или болеет больше 10 дней, тоже плохо. При этом плазма уже не подействует. Необходимо поймать то "окно", когда болезнь прогрессирует, а антитела отсутствуют", - сообщил Костин.

При этом специалист пояснил, что большинство заболевших справляется с коронавирусной инфекцией самостоятельно.

"Наше вмешательство требуется только у тех, у кого развивается неблагополучный сценарий: продолжающаяся лихорадка, прогрессирование поражения легких, низкое содержание антител", - пояснил врач.

Примечательно, что ранее Костин сообщил, что антиковидную плазму перестали брать у людей, перенесших коронавирус в тяжелой форме, сейчас она принимается только после легкой или бессимптомной. По его словам, большинство доноров антиковидной плазмы сейчас - это люди, перенесшие коронавирус бессимптомно или легкой форме, но получившие высокий титр антител.