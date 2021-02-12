Кинорежиссер Кустурица привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V"

Режиссер считает, что большинство сербов доверяют именно российской вакцине, применение которой одобрено уже в 24 странах

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Известный сербский кинорежиссер, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две "Золотые пальмовые ветви" Каннского кинофестиваля, привился российской вакциной от коронавирусной инфекции "Спутник V", сообщило в пятницу Россотрудничество.

"Я уже сделал первый укол, следующий – 17 февраля", – приводит слова режиссера агентство на официальной странице в Facebook.

Судя сообщению, режиссер считает, что большинство сербов доверяют именно российской вакцине.

"Белградская элита, которая близка Западу, верит в "Пфайзер" и "Модерну", но я думаю, что 80 процентов сербов верят русским и верят в эффективность "Спутника V". Они считают ее самой лучшей вакциной и надеются, что ее будет больше в Сербии. Эта вакцина для нас самая важная", – цитирует Россотрудничество режиссера.

"Спутник V" – первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. В августе Минздрав зарегистрировал вакцину, с декабря в России стартовала гражданская прививочная кампания.

Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.

В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Применение вакцины "Спутник V" одобрено в 24 странах, среди них Россия, Алжир, Аргентина, Армения, Боливия, Венгрия, Венесуэла, Сербия, Палестина, Парагвай, Туркмения, ОАЭ, Иран, Республика Гвинея, Тунис, Мексика, Никарагуа, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Мьянма и Ливан.