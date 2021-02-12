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Меган герцогиня Сассекская в мемориальном парке Поле Памяти в Вестминстерском аббатстве (7 ноября 2019). Лондон

Это личное: Меган Маркл выиграла суд против известного таблоида

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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Таблоид незаконно использовал частную информацию, опубликовав отрывки из письма Меган ее отцу - Томасу Марклу

ТБИЛИСИ, 11 фев – Sputnik. Жене британского принца Гарри, герцогине Сассекской Меган Маркл  удалось выиграть суд против таблоида Mail on Sunday, сообщает Hellomagazine.

Как выяснилось, суд постановил, что таблоид незаконно использовал частную информацию, опубликовав отрывки из письма Меган ее отцу - Томасу Марклу. В иске было отмечено, что оскорбившие ее статьи нарушают авторское право.

Герцог и герцогинЯ Сассекских
© AP Photo / Frank Augstein
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"Истец имел разумные основания полагать, что содержание письма останется конфиденциальным. Статьи Mail противоречат этому разумному ожиданию", - отметил в ходе заседания судья.

Дело в том, что в начале 2019 года Mail опубликовал несколько статей, содержащих цитаты рукописного письма Меган ее отцу Томасу Марклу. Адвокаты Меган расценили такой поступок СМИ как травлю со стороны журналистов и унижение, поскольку фразы были вырваны из контекста.

В апреле 2020 года в интернете появились личные сообщения принца Гарри и Меган Маркл - они были написаны отцу Меган, Томасу Марклу, причем незадолго до королевской свадьбы. Переписка была обнародована благодаря материалам дела Меган Маркл против британских таблоидов. Среди материалов есть сообщения от принца Гарри Томасу Марклу. Сообщения датируются 14 мая 2018 года, за 5 дней до королевской свадьбы.

Судя по делу, можно предположить, что Томас уже в тот момент заявил о своем нежелании быть на свадьбе дочери, что, в свою очередь, могло навести неприятную шумиху вокруг королевской семьи. Таким образом будущий зять попытался исправить ситуацию.

Темы:
Светская хроника (416)


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