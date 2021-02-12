Казахстан одобрил российскую вакцину от коронавируса "Спутник V"

Это первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции, разработанный в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Казахстан одобрил применение российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", говорится в Twitter-аккаунте вакцины.

"Казахстан стал 27 страной, одобрившей вакцину "Спутник V", - сообщили разработчики.

Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах.

"Спутник V" – первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. В августе Минздрав зарегистрировал вакцину, с декабря в России стартовала гражданская прививочная кампания.

Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.

В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.