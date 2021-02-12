21:00 12 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9965
  • 100 RUB4.4683
  • USD3.2950
Поиск
Вакцинации от коронавируса в Казахстане

Казахстан одобрил российскую вакцину от коронавируса "Спутник V"

Sputnik
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости из России (1584)
33 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/0c/250873358.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210212/250872746/Kazakhstan-odobril-rossiyskuyu-vaktsinu-ot-koronavirusa-Sputnik-V.html

Это первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции, разработанный в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Казахстан одобрил применение российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", говорится в Twitter-аккаунте вакцины.

Кинорежиссер и сценарист Эмир Кустурица
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Кинорежиссер Кустурица привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V"

"Казахстан стал 27 страной, одобрившей вакцину "Спутник V", - сообщили разработчики.

Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах.

"Спутник V" – первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. В августе Минздрав зарегистрировал вакцину, с декабря в России стартовала гражданская прививочная кампания.

Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.

В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Темы:
Новости из России (1584)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Семья фотографируется перед скульптурой быка в торговом центре в Пекине в преддверии Лунного Нового года
Празднование лунного Нового года в мире - фото
Протесты в Кутаиси: драка с полицией и задержания - видео
Протесты в Кутаиси: драка с полицией и задержания участников акции - видео
Кому и сколько должна Грузия?
Кому и сколько должна Грузия?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться