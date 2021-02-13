Тайна Стоунхенджа приоткрыта: ученые сделали сенсационный прорыв

Этот величественный монумент возвели около 3 200 лет до нашей эры крестьяне каменного века с холмов Пресели, что в Уэльсе

ТБИЛИСИ, 13 фев - Sputnik. Исследователям из Университетского колледжа Лондона и других научных организаций Великобритании удалось cделать сенсационный прорыв в мире археологии – они раскрыли тайну происхождения некоторых голубых камней в составе Стоунхенджа, пишет журнал Science.

В Великобритании нашли тело жертвы "загадочного" убийства - оно произошло 2000 лет назад >>>

Стоунхендж – внесенное в список Всемирного наследия каменное мегалитическое сооружение в графстве Уилтшир (Англия). Находится примерно в 130 км к юго-западу от Лондона, примерно в 3,2 км к западу от Эймсбери и в 13 км к северу от Солсбери. Один из самых знаменитых археологических памятников в мире, Стоунхендж состоит из кольцевых и подковообразных сооружений, построенных из больших менгиров.

Так вот выяснилось, что монолиты ранее принадлежали другой постройке, расположенной возле каменоломни, и только позже были перенесены к нынешнему месту в Солсбери.

Ученые обнаружили, что диаметры каменного круга Ваун-Маун и внешнего рва Стоунхенджа одинаковы и составляют 110 метров. Ваун-Маун располагается в Уэльсе, недалеко от каменоломни в холмах Пресели, где шла добыча голубого камня, который использовался для строительства внутреннего круга Стоунхенджа. Расстояние между каменоломней и Стоунхенджем составляет около 300 километров, однако имеются свидетельства, что как минимум пять валунов кромлеха были добыты в Уэльсе.

Гипотезу доказывает наличие каменных выемок в Ваун-Мауне, в которых когда-то закрепляли монолиты. Оба круга также имеют одну и ту же ориентацию к точке восхода Солнца в день летнего солнцестояния, а один из голубых камней Стоунхенджа имеет необычное поперечное сечение, совпадающее с одним из отверстий круга в Уэльсе.

Издавна считается, что Стоунхендж изначально представлял собой кромлех из необработанных голубых камней, вставленных в лунки Обри – ямы, находящиеся с внешней стороны постройки. Гигантские сарсеновые камни, образующие круг диаметром около 30 метров, привезли позднее, через 500 лет. В настоящее время в Стоунхендже сохранилось около 43 голубых камней.