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Эпилепсия, ЭКГ, мозг

Как восстановить работоспособность мозга после COVID? Ответ невролога

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1751)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210213/250879581/Kak-vosstanovit-rabotosposobnost-mozga-posle-COVID-Otvet-nevrologa.html

При любой форме коронавирусной инфекции страдает нервная система, а ее ориентировочный срок восстановления после заболевания составляет три-шесть месяцев

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Как восстановить работоспособность мозга после COVID-19, на этот вопрос ответил в эфире телеканала "Мир 24" невролог Василий Грибанов.

Врач отметил, что при любой форме коронавирусной инфекции страдает нервная система. Ориентировочный срок восстановления после заболевания – три-шесть месяцев.

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© AP Photo / Edmar Barros
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"Поначалу мы думали, что через месяц человек встанет в строй, но многие на личном опыте видят, что и через месяц, и через два в нормальный режим войти не можешь. Больше всего страдают люди, которые живут в городах, потому что ритм жизни у нас очень активный и мы все были включены в работу с восьми до шести. Потом – тренажерный зал, саморазвитие... выходные такие же активные. Сейчас нервная система не может отвечать на эти запросы, и восстановление идет не так, как нам хотелось бы", – подчеркнул Грибанов.

По словам медика, восстановить нервную систему помогут лепка или рисование кистью, то есть тренировка мелкой моторики.

"Если употреблять продукты, тяжелые для пищеварения, – труднорастворимые жиры, белки – это приведет к обострению постковидного синдрома, нарушится сон, потому что пища будет хуже перевариваться. Вместо того чтобы спать, мы будем переваривать кусок мяса или сала, учитывая, что сам коронавирус вызывает бессонницу", – сказал врач.

Невролог рекомендовал включить в рацион продукты, богатые клетчаткой: капусту, цельные злаки, фрукты, смородину и малину.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1751)


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