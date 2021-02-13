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Пандемия коронавируса COVID - вакцина AstraZeneca

Вакцину от коронавируса AstraZeneca протестируют на детях

© AP Photo / Alessandra Tarantino
В мире
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В исследовании, которое станет вторым этапом клинических испытаний, будут участвовать 300 волонтеров, 240 из которых получат вакцину

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Оксфордский университет проведет испытания совместной с AstraZeneca вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 6 до 17 лет, пишет РИА Новости.

"Университет начинает исследование безопасности вакцины ChAdOx1 nCoV-19... для подростков и детей. Исследования будут проводиться в трех центрах в Лондоне, Саутгемптоне и Бристоле. Предыдущие испытания вакцины показали ее безопасность для взрослых, новые исследования позволят оценить, вырабатывается ли достаточный иммунный ответ на ChAdOx1 nCoV-19 у детей в возрасте 6-17 лет", – говорится в заявлении университета.

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В исследовании, которое станет вторым этапом клинических испытаний, будут участвовать 300 волонтеров, 240 из которых получат вакцину.

"Несмотря на то, что большинство детей не подвержены воздействию коронавируса и маловероятно, что (в случае заражения) почувствуют себя нехорошо, важно выработать иммунный ответ от вакцины у детей и подростков", – приводятся в заявлении слова главного разработчика препарата профессора оксфордского университета Эндрю Полларда.

Ожидается, что первые прививки волонтеры получат уже в феврале. Ранее заместитель главного врача Англии Джонатан Ван-Там заявлял журналистам, что в Британии уже проводятся испытания вакцин от коронавируса для детей.



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