Миру грозит новая пандемия? Что говорят иммунологи

ТБИЛИСИ, 14 фев - Sputnik. Полностью исключать риск появления новой пандемии нельзя, так как изменчивость коронавируса продолжается, возможно и появление другого вируса, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что распространение новых штаммов коронавируса не приведет к новой пандемии.

"На 100% сказать, что новой пандемии не будет, не может никто, потому что изменчивость SARS-COV-2 и других вирусов в природе продолжается. Могут появиться новые вирусы, поскольку их эволюция не подвластна человеку, пока, по крайней мере. Так же, как появился текущий коронавирус", – прокомментировал заявление ВОЗ Жемчугов.

При этом, по мнению специалиста, исходя из анализа текущей ситуации риск возникновения нового, еще более опасного штамма существующего коронавируса, который привел бы к пандемии, невелик.

"На его основе новая пандемия вряд ли будет. Но может быть другой вирус. Это природное явление: вирусы формируются в зависимости от их внутреннего механизма мутаций. И если ему будет полезно как виду, он начнет размножаться так же, как начал шествие по планете текущий коронавирус, получив в результате мутации возможность передаваться от человека к человеку. Для него это выгодно как для вида", – отметил Жемчугов.