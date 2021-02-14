16:05 14 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9824
  • 100 RUB4.4277
  • USD3.2888
Поиск
Ситуация в мире в связи с коронавирусом

Миру грозит новая пандемия? Что говорят иммунологи

© REUTERS / PHIL NOBLE
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1752)
31 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/0e/250887589.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210214/250878479/Miru-grozit-novaya-pandemiya-Chto-govoryat-immunologi.html

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что распространение новых штаммов коронавируса не приведет к новой пандемии

ТБИЛИСИ, 14 фев - Sputnik. Полностью исключать риск появления новой пандемии нельзя, так как изменчивость коронавируса продолжается, возможно и появление другого вируса, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Пандемия коронавируса COVID - медики в ходе вакцинации
© AP Photo / Edmar Barros
ВОЗ подтвердила повторные заражения новыми штаммами коронавируса

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что распространение новых штаммов коронавируса не приведет к новой пандемии.

"На 100% сказать, что новой пандемии не будет, не может никто, потому что изменчивость SARS-COV-2 и других вирусов в природе продолжается. Могут появиться новые вирусы, поскольку их эволюция не подвластна человеку, пока, по крайней мере. Так же, как появился текущий коронавирус", – прокомментировал заявление ВОЗ Жемчугов.

При этом, по мнению специалиста, исходя из анализа текущей ситуации риск возникновения нового, еще более опасного штамма существующего коронавируса, который привел бы к пандемии, невелик.

"На его основе новая пандемия вряд ли будет. Но может быть другой вирус. Это природное явление: вирусы формируются в зависимости от их внутреннего механизма мутаций. И если ему будет полезно как виду, он начнет размножаться так же, как начал шествие по планете текущий коронавирус, получив в результате мутации возможность передаваться от человека к человеку. Для него это выгодно как для вида", – отметил Жемчугов.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1752)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Акция протеста в Кутаиси 12 февраля 2021 года - плакаты и митингующие
Недовольные деятельностью властей в Грузии проводят митинги - фото
Очевидцы рассказали о моменте взрыва во Владикавказе - видео
Очевидцы рассказали о моменте взрыва во Владикавказе - видео
Инфографика. Меньше жертв и ДТП - данные МВД Грузии
Меньше жертв и ДТП – данные МВД Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться