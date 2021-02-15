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В Латвии отключили телеканал "Россия-РТР"

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Незадолго до этого в Латвии также ввели запрет ретрансляции еще 16 телеканалов, вещающих на русском языке

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. В Латвии 15 февраля вступил в силу запрет на ретрансляцию телеканала "Россия-РТР", он стал недоступен в кабельных сетях, сообщает РИА Новости.

Переход с аналогового на цифровое телевещание
© photo: Sputnik / Artem Kirinyuk
"Защита инфопространства" – в Латвии запретили вещание еще 16 русскоязычных телеканалов

В пакете телевизионного оператора Balticom при выборе канала "Россия-РТР" на экране появляется текст: "По решению Национального совета по электронным СМИ ретрансляция "Россия РТР" в Латвии остановлена на один год. С 16.02.2021 его заменит телеканал "1+2".

Кабельный оператор Латвии Tet с 1 февраля прекратил ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс".

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском дипведомстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".



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