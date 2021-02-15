В Казахстане зарегистрирован "Спутник V" собственного производства

Несколько дней назад было получено заключение экспертной организации министерства здравоохранения Казахстана о безопасности, качестве и эффективности вакцины

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Казахстан зарегистрировал в стране российскую вакцину "Спутник V", произведенную на Карагандинском фармацевтическом комплексе (КФК), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"Карагандинский фармацевтический комплекс завершил процедуру регистрации вакцины против коронавирусной инфекции "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") на территории Республики Казахстан", – говорится в распространенном пресс-релизе КФК.

Согласно сообщению, 13 февраля было получено заключение экспертной организации министерства здравоохранения Казахстана о безопасности, качестве и эффективности вакцины по итогам рассмотрения материалов регистрационного досье. На его основании в комитет медицинского и фармацевтического контроля Минздрава направлена заявка на получение регистрационного удостоверения.

На КФК начато производство вакцины "Спутник V" из российских компонентов. По предварительным расчетам, уже в конце февраля текущего года планируется поставка около 90 тысяч доз вакцины "Спутник V" производства КФК во все регионы страны.

Кроме того, со 2 квартала этого года планируется подключить к вакцинации препарат казахстанского производства – QazCovid-in, который сейчас находится на третьей фазе клинических испытаний. Первый заместитель министра здравоохранения республики Марат Шоранов в конце января сообщал, что вакцинация от коронавируса для всех будет бесплатной, для населения, не входящего в группу риска, она будет доступна в апреле-мае.

Ранее также сообщалось, что с 1 февраля Казахстан начал вакцинацию против коронавируса с использованием вакцины "Спутник V" российского производства. Первая партия вакцины была доставлена в Казахстан на основании разрешения на разовый ввоз.