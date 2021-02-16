В Интернет слили параметры нового Samsung Galaxy A52

Официальная премьера Samsung Galaxy A52 ожидается в начале марта 2021 года. Версия с 4G обойдется на европейском рынке в 349 евро

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Характеристики нового среднебюджетного смартфона Samsung Galaxy A52 стали известны до премьеры из-за утечки данных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Gizmochina.

Ожидается, что телефон выпустят в двух версиях – с 5G и только с LTE. Первый вариант получит новый процессор Qualcomm Snapdragon 750G, а трубка с 4G будет поставляться с Snapdragon 720G. В остальном обе версии идентичны.

Отмечается, что Samsung Galaxy A52 оснастят 6,52-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением 2400×1080 пикселей и частотой обновления изображения 90 Гц. В дисплей встроен сканер отпечатков пальцев.

Новый гаджет должен получить четырехкамерный сенсор, подробные характеристики которого пока не называются. Для смартфона обещают две конфигурации памяти – 6/128 и 8/256 ГБ. "Из коробки" A52 заработает на Android 11 с оболочкой Samsung One UI 3. Смартфон получит поддержку бесконтактной оплаты NFC и влагозащиту по стандарту IP67. Встроенный аккумулятор на 4500 мАч можно зарядить с помощью быстрой зарядки.

Официальная премьера Samsung Galaxy A52 ожидается в начале марта 2021 года. Версия с 4G обойдется на европейском рынке в 349 евро.