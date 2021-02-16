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Заставки на экранах новых смартфонов компании Apple в магазине re:Store

Что покажет Apple на первой презентации 2021 года

© photo: Sputnik / Evgeniy Biyatov
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Новое мероприятие компании из Купертино пройдет уже в марте и на нем, если верить информации сетевых информаторов, будут представлены, как минимум, три гаджета

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Стал известен предварительный список новинок, которые будут представлены на первой презентации Apple в 2021 году. Об этом в Twitter сообщает инсайдер LeaksApplePro.

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© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
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Ожидается, что новое мероприятие компании из Купертино пройдет уже в марте 2021 года. На нем, если верить информации сетевых информаторов, будут представлены, как минимум, три гаджета: новое поколение планшетов iPad Pro, умная метка AirTag и очередное обновление TWS-гарнитуры AirPods.

Абсолютно новым продуктом от Apple станет метка AirTag – о ней говорят еще с 2020 года. Уникальность его заключается в том, что этот гаджет позволит найти любую вещь – от ключей до автомобиля на парковке. iPad Pro обещают дисплей miniLED и чипсет Apple A14 с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения.



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