10:55 17 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0130
  • 100 RUB4.5025
  • USD3.2985
Поиск
Города мира. Афины

В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,5

© CC0 / Pixabay
В мире
Получить короткую ссылку
26 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210217/250910515/V-Gretsii-proizoshlo-zemletryasenie-magnitudoy-55.html

Эпицентр располагался в 33 километрах к юго-западу от города Патры. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала

ТБИЛИСИ, 17 фев – Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в среду в Греции, пишет РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Сообщается, что подземные толчки зафиксированы в 03:36 по времени UTC (07:36 тбл). Эпицентр располагался в 33 километрах к юго-западу от города Патры. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Бар Зураба Джапаридзе Japarastan
Кафе как протест: Джапаридзе ждет расплата за нарушение ограничений - фото
Оппозиция провела три акции протеста в один день у парламента Грузии - видео
Оппозиция провела три акции протеста в один день у парламента Грузии - видео
Как себя вести при землетрясении?
Как себя вести при землетрясении?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться