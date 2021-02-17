В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,5

Эпицентр располагался в 33 километрах к юго-западу от города Патры. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала

ТБИЛИСИ, 17 фев – Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в среду в Греции, пишет РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Сообщается, что подземные толчки зафиксированы в 03:36 по времени UTC (07:36 тбл). Эпицентр располагался в 33 километрах к юго-западу от города Патры. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.