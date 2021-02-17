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Скончался создатель дефибриллятора Бернард Лаун

© photo: Sputnik / Валерий Мельников
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Sputnik Грузия
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Врач заболел пневмонией и имел осложнения в виде застойной сердечной недостаточности. Летом ему должно было исполниться 100 лет

ТБИЛИСИ, 17 фев – Sputnik. Ушел из жизни известный американский врач-кардиолог, создатель первого эффективного дефибриллятора Бернард Лаун, сообщает NYT со ссылкой на родственников ученого.

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По словам его внучки Ариэль Лаун Левитон, врач заболел пневмонией и имел осложнения в виде застойной сердечной недостаточности. В июне ему должно было исполниться 100 лет.

Бернард Лаун родился в Литве. В 1962 году доктор Лаун разработал новый метод коррекции аномального сердечного ритма, названного фибрилляцией. После десятилетий неудачных попыток помог сделать возможным проведение операции на открытом сердце. В 1985 году получил Нобелевскую премию мира в "За информирование общественности и склонение общественного сознания в пользу мира".



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