В Узбекистане разрешили использование российской вакцины от COVID-19

Ранее сообщалось, что вакцинацию против COVID-19 в Узбекистане планируется начать в первой половине марта и привить 20% населения до конца года

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Власти Узбекистана одобрили массовое применение в стране российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканскую спецкомиссию по борьбе с коронавирусом.

"Вакцина Sputnik V, разработанная Российским научным центром Гамалеи, сертифицирована и одобрена к массовому применению в Узбекистане", – говорится в сообщении спецкомиссии, размещенном на сайте национального информационного агентства УзА.

Теперь принимаются практические меры по закупке 1 миллиона доз этой вакцины, добавили в спецкомиссии.

Ранее служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики сообщала, что вакцинацию против COVID-19 в Узбекистане планируется начать в первой половине марта, до конца 2021 года планируется привить 7 миллионов человек, или 20% населения, на мировом рынке заказано 15 миллионов доз вакцин.

Одиннадцатого февраля заместитель начальника СЭС Ботыр Курбанов сообщил РИА Новости, что узбекская сторона приступила к ускоренной сертификации российской вакцины "Спутник V" против коронавируса, процесс может занять 15-20 дней.

Кроме того, узбекская сторона ведет переговоры с 12 производителями вакцин от коронавируса COVID-19 в рамках механизма COVAX, а также проводит в стране третью фазу испытаний рекомбинантной вакцины китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.