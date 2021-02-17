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ბილ გეითსი

Билл Гейтс рассказал, как спасти мир

© AFP / MICHAEL COHEN
В мире
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210217/250917979/Bill-Geyts-rasskazal-kak-spasti-mir.html

Известный предприниматель надеется, что переход на растительные белки поможет сократить выбросы метана, производимые животноводством

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Один из самых богатых людей мира, создатель Microsoft и благотворитель Билл Гейтс рассказал, как состоятельные страны способны помочь спасти человечество от климатической катастрофы.

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© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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"Я считаю, что все богатые страны должны перейти на стопроцентно синтетическую говядину. Позднее вы привыкнете к новым вкусовым ощущениям, которые производители улучшат со временем", — сказал он в интервью Technology Review.

Известный предприниматель выразил надежду, что переход на растительные белки поможет сократить выбросы метана, производимые животноводством.

Примечательно, что ранее бизнесмен назвал самой трудной задачей для человечества достижение климатической нейтральности. Для этого, по его словам, следует сосредоточить свои силы на снижении выбросов парниковых газов от сжигания угля, нефти и газа.



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