Билл Гейтс рассказал, как спасти мир

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Один из самых богатых людей мира, создатель Microsoft и благотворитель Билл Гейтс рассказал, как состоятельные страны способны помочь спасти человечество от климатической катастрофы.

"Я считаю, что все богатые страны должны перейти на стопроцентно синтетическую говядину. Позднее вы привыкнете к новым вкусовым ощущениям, которые производители улучшат со временем", — сказал он в интервью Technology Review.

Известный предприниматель выразил надежду, что переход на растительные белки поможет сократить выбросы метана, производимые животноводством.

Примечательно, что ранее бизнесмен назвал самой трудной задачей для человечества достижение климатической нейтральности. Для этого, по его словам, следует сосредоточить свои силы на снижении выбросов парниковых газов от сжигания угля, нефти и газа.