В Нигерии похитили 27 школьников

Президент страны Мухаммаду Бухари после инцидента направил в штат полицию и армию для поиска пропавших

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Минимум 42 человека, среди них 27 учащихся, похитили в результате нападения вооруженной группировки на школу-пансион в нигерийском штате Нигер в населенном пункте Кагара, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Nation.

Ранее местные СМИ сообщали, что вооруженные люди напали на интернат в штате Нигер в Нигерии в ночь на среду и похитили большое количество школьников, но точное число похищенных неизвестно. По данным PRNigeria, при проверке сотрудники учебного заведения недосчитались 280 учащихся и еще несколько человек. Источники сообщили агентству Франс Пресс изначально о "сотнях похищенных".

Глава Нигерии Мухаммаду Бухари после инцидента направил в штат полицию и армию для поиска пропавших. При этом местные власти приказали закрыть школы-пансионы в ряде районов.

Губернатор Нигера Абубакар Сани-Белло сообщил СМИ, что боевики похитили 27 школьников, троих работников учебного заведения и 12 членов семьи. Один из учащихся при нападении погиб.

В школе было около 650 учеников, отмечает издание.