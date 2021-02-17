Генсек ООН призвал срочно создать глобальный план вакцинации от COVID-19

По его словам, подготовкой такого глобального плана вакцинации и координацией его исполнения и финансирования может заняться группа стран "большой двадцатки"

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал все страны мира в кратчайшие сроки создать глобальный план вакцинации от коронавируса для более справедливого распределения вакцин между государствами. Об этом пишет РИА Новости.

"Лишь в десяти странах использовали 75% всех вакцин от COVID-19. Между тем более 130 стран не получили ни единой дозы", – сказал Гутерреш на заседании СБ ООН, посвященном проблеме COVID-19 и вакцинации.

По его словам, прогресс в деле вакцинации "крайне неравномерный и несправедливый", а особенно рискуют остаться в хвосте люди, пострадавшие от вооруженных конфликтов. Поэтому генсек ООН призвал страны сделать так, "чтобы все и везде могли быть привиты как можно скорее".

Он напомнил, что для справедливого распределения вакцин в том числе среди стран со средним и низким уровнем дохода уже действует механизм COVAX.

"COVAX требует полного финансирования. Но мы должны сделать еще больше. Миру срочно необходим глобальный план вакцинации, чтобы объединить всех, кто обладает необходимой властью, научной экспертизой, производственными и финансовыми возможностями", - отметил Гутерреш.

По его словам, подготовкой такого глобального плана вакцинации и координацией его исполнения и финансирования может заняться группа стран "большой двадцатки", задействовав фармацевтические компании и ключевых игроков в данной индустрии и в сфере логистики.

COVAX – международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.