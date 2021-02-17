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Пандемия коронавируса COVID 19 - жители Турции в масках в Анкаре

В Турции начнут смягчать ковид-ограничения

© AP Photo / Burhan Ozbilici
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Президент государства отметил, что от нового коронавируса уже вакцинировались более 5,5 миллиона человек

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Ограничительные меры, введенные в Турции из-за коронавируса, будут постепенно смягчаться, начиная с марта, в зависимости от эпидситуации на местах, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. Об этом пишет РИА Новости.

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© photo: Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky
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В Турции действует комендантский час с 21.00 до 5.00 в рабочие дни, а также с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. Помимо этого, в Турции необходимо везде соблюдать масочный режим, социальную дистанцию. Рестораны, кафе, ночные клубы и прочие увеселительные заведения закрыты, общепит работает "на вынос".

"С учетом динамики борьбы с коронавирусом и наших успехов, в начале марте мы начинаем постепенное снятие ограничений. Мы разделим регионы на четыре категории - высокого риска, умеренного, среднего и низкого. По этим группам будут приниматься отдельные решения в каждой провинции, начиная с постепенной отмены комендантского часа по выходным", - сказал Эрдоган журналистам в Анкаре.

Он добавил, что в ближайшие дни будет обнародована дорожная карта относительно открытия ресторанов, кафе и других предприятий общественного питания.

По его словам, в Турции от коронавируса уже вакцинировались более 5,5 миллиона человек.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Турция


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