Количество погибших при сходе ледника в Индии выросло до 62

Пропавшими без вести продолжают числиться 142 человека. В поисковой операции принимают участие национальные и местные спасатели, сотрудники индо-тибетской полиции и военные

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Число погибших при обрушении ледника в индийском штате Уттаракханд достигло 62, пишет РИА Новости со ссылкой на полицию округа Чамоли, где произошло ЧП.

Сошедший 7 февраля ледник привел к подъему уровня воды в реке Ришиганга, которая смыла одноименную гидроэлектростанцию мощностью 13,2 МВт. Внезапное наводнение также причинило вред строящейся гидроэлектростанции компании NTPC (крупнейшая энергетическая компания Индии) мощностью 520 МВт в Таповане на реке Дхаулиганга.

"Спасатели... обнаружили 62 тела и 28 частей. Из них 34 тела были опознаны", – сообщила полиция.

Тем временем пропавшими без вести продолжают числиться 142 человека.

В данное время спасатели продолжают поиск людей, пропавших на гидроэлектростанции в Таповане, где в техническом туннеле во время внезапного наводнения находились 30-35 человек. Также 12 групп государственного департамента реагирования на чрезвычайные ситуации продолжают поиск тел вдоль рек.

По данным МВД Индии, в поисковой операции принимают участие национальные и местные спасатели, сотрудники индо-тибетской полиции и военные.