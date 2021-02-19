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Количество погибших при сходе ледника в Индии выросло до 62

© photo: Sputnik / Evgeny Pakhomov
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Пропавшими без вести продолжают числиться 142 человека. В поисковой операции принимают участие национальные и местные спасатели, сотрудники индо-тибетской полиции и военные

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Число погибших при обрушении ледника в индийском штате Уттаракханд достигло 62, пишет РИА Новости со ссылкой на полицию округа Чамоли, где произошло ЧП.

Альпы , Австрия
© AP Photo / Matthias Schrader
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Сошедший 7 февраля ледник привел к подъему уровня воды в реке Ришиганга, которая смыла одноименную гидроэлектростанцию мощностью 13,2 МВт. Внезапное наводнение также причинило вред строящейся гидроэлектростанции компании NTPC (крупнейшая энергетическая компания Индии) мощностью 520 МВт в Таповане на реке Дхаулиганга.

"Спасатели... обнаружили 62 тела и 28 частей. Из них 34 тела были опознаны", – сообщила полиция.

Тем временем пропавшими без вести продолжают числиться 142 человека.

В данное время спасатели продолжают поиск людей, пропавших на гидроэлектростанции в Таповане, где в техническом туннеле во время внезапного наводнения находились 30-35 человек. Также 12 групп государственного департамента реагирования на чрезвычайные ситуации продолжают поиск тел вдоль рек.

По данным МВД Индии, в поисковой операции принимают участие национальные и местные спасатели, сотрудники индо-тибетской полиции и военные.



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