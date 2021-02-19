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Ситуация в Германии в связи с коронавирусом

В Германии быстро распространяется британский штамм COVID-19

© AFP / CHRISTOF STACHE
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1767)
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Каждый пятый позитивно протестированный пациент инфицирован этим штаммом, признаются местные власти

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. К осторожности в плане постепенного снятия ковид-ограничений призвал глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан – он заявил, что ситуация еще не полностью под контролем.

Ампула с вакциной на фоне логотипа Спутник V
© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov
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"Вирус не сдается, мы ясно видим это... С одной стороны, если мы посмотрим на цифры за неделю, налицо падение (числа новых больных – ред.), рост числа вакцинированных. Одновременно с этим – растущее количество вызывающих заболевание мутаций вируса в Германии. Это встречное движение на фоне падения цифр. Это требует осторожности. Потребность в снятии локдауна велика, но нужно действовать осторожно, чтобы не проиграть достигнутого", – отметил министр на пресс-конференции в Берлине.

По словам Шпана, британская мутация вируса Б117 особенно быстрыми темпами распространяется в Германии, "каждый пятый позитивно протестированный инфицирован этим штаммом".

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1767)


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