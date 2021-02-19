В Германии быстро распространяется британский штамм COVID-19

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. К осторожности в плане постепенного снятия ковид-ограничений призвал глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан – он заявил, что ситуация еще не полностью под контролем.

"Вирус не сдается, мы ясно видим это... С одной стороны, если мы посмотрим на цифры за неделю, налицо падение (числа новых больных – ред.), рост числа вакцинированных. Одновременно с этим – растущее количество вызывающих заболевание мутаций вируса в Германии. Это встречное движение на фоне падения цифр. Это требует осторожности. Потребность в снятии локдауна велика, но нужно действовать осторожно, чтобы не проиграть достигнутого", – отметил министр на пресс-конференции в Берлине.

По словам Шпана, британская мутация вируса Б117 особенно быстрыми темпами распространяется в Германии, "каждый пятый позитивно протестированный инфицирован этим штаммом".