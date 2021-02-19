США пока не намерены делиться вакциной от COVID с другими странами – Financial Times

Сейчас власти сконцентрированы на вакцинации американцев, на том, чтобы ставить прививки в стране, признаются в США

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Американские власти не намерены делиться вакциной от коронавируса с развивающимися странами до того момента, пока в стране не будет достаточного количества препаратов для вакцинации американцев, спишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных представителей администрации президента Джо Байдена.

"Сейчас мы сконцентрированы на вакцинации американцев, на том, чтобы ставить прививки здесь", – заявил неназванный представитель администрации Байдена. По словам другого неназванного чиновника, Байден попросил сотрудников администрации рассмотреть варианты пожертвования "излишка" вакцин, "когда (в стране – прим. ред.) будет достаточное количество" препарата для удовлетворения внутреннего спроса.

"Хотя в настоящее время мы не имеем возможности делиться дозами вакцин, мы прилагаем все усилия, чтобы поддержать COVAX и активизировать вакцинацию во всем мире", – отметил еще один неназванный представитель администрации. Ранее Белый дом сообщил, что США увеличат пожертвования на инициативу по вакцинации COVAX до 4 миллиардов долларов.

COVAX – международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.