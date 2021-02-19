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США пока не намерены делиться вакциной от COVID с другими странами – Financial Times

© AP Photo / Mary Altaffer
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1767)
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https://sputnik-georgia.ru/world/20210219/250940422/SShA-poka-ne-namereny-delitsya-vaktsinoy-ot-COVID-s-drugimi-stranami---Financial-Times.html

Сейчас власти сконцентрированы на вакцинации американцев, на том, чтобы ставить прививки в стране, признаются в США

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Американские власти не намерены делиться вакциной от коронавируса с развивающимися странами до того момента, пока в стране не будет достаточного количества препаратов для вакцинации американцев, спишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных представителей администрации президента Джо Байдена.

Вакцинация российской вакциной от коронавируса
© photo: Sputnik / Government of Buenos Aires
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"Сейчас мы сконцентрированы на вакцинации американцев, на том, чтобы ставить прививки здесь", – заявил неназванный представитель администрации Байдена. По словам другого неназванного чиновника, Байден попросил сотрудников администрации рассмотреть варианты пожертвования "излишка" вакцин, "когда (в стране – прим. ред.) будет достаточное количество" препарата для удовлетворения внутреннего спроса.

"Хотя в настоящее время мы не имеем возможности делиться дозами вакцин, мы прилагаем все усилия, чтобы поддержать COVAX и активизировать вакцинацию во всем мире", – отметил еще один неназванный представитель администрации. Ранее Белый дом сообщил, что США увеличат пожертвования на инициативу по вакцинации COVAX до 4 миллиардов долларов.

COVAX – международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1767)


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