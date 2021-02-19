В Британии преступник сам сдался полиции, устав от общества в локдауне

Преступник захотел "тишины и покоя". Правда непонятно, от кого он "сбежал" - от надоедливых родственников или соседей

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Удивительный случай произошел в Британии - находившийся в розыске мужчина сам сдался полиции, потому что, по его признанию, устал от общества людей во время локдауна, сообщает Би-Би-Си.

По словам британца, он решил таким образом добиться "тишины и покоя".

Это произошло в британском графстве Сассекс. По данным издания, мужчина связался с правоохранителями. Правда, непонятно, от кого он "сбежал" - от надоедливых родственников или соседей.

Peace and quiet! Wanted male handed himself in to the team yesterday afternoon after informing us he would rather go back to prison then have to spend more time with the people he was living with! One in custody and heading back to prison to serve some further time on his own pic.twitter.com/zCwLo0fgDQ — Inspector Darren Taylor (@InspectorDarren) February 18, 2021

​О подробностях инцидента рассказал инспектор полиции Даррен Тейлор. Любопытно, что полицейский также поиронизировал и сопроводил свой твит мемом с миньоном, который трогательно просит о помощи.

По его словам, британца, которого разыскивали, чтобы вернуть в тюрьму, уже взяли под стражу. Другие подробности не раскрываются.