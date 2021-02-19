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Британский полицейский сопровождает мужчину

В Британии преступник сам сдался полиции, устав от общества в локдауне

© REUTERS / Neil Hall
В мире
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210219/250942920/V-Britanii-prestupnik-sam-sdalsya-politsii-ustav-ot-obschestva-v-lokdaune.html

Преступник захотел "тишины и покоя". Правда непонятно, от кого он "сбежал" - от надоедливых родственников или соседей

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Удивительный случай произошел в Британии - находившийся в розыске мужчина сам сдался полиции, потому что, по его признанию, устал от общества людей во время локдауна, сообщает Би-Би-Си.

По словам британца, он решил таким образом добиться "тишины и покоя".

Это произошло в британском графстве Сассекс. По данным издания, мужчина связался с правоохранителями. Правда, непонятно, от кого он "сбежал" - от надоедливых родственников или соседей.

​О подробностях инцидента рассказал инспектор полиции Даррен Тейлор. Любопытно, что полицейский также поиронизировал и сопроводил свой твит мемом с миньоном, который трогательно просит о помощи.

По его словам, британца, которого разыскивали, чтобы вернуть в тюрьму, уже взяли под стражу. Другие подробности не раскрываются.



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