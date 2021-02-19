Во Франции выходец из Судана убил начальника центра приема беженцев

От полученных ран мужчина скончался на месте. Нападавший просил убежища во Франции. Сейчас полиция выясняет его мотивы

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Во Франции выходец из Судана напал с ножом на руководителя центра приема беженцев в городе По на юго-западе страны - мужчина скончался от полученных ранений, сообщает агентство Франс Пресс.

По данным издания, убитому было 46 лет. Нападавший, выходец из Судана, просивший убежища во Франции, был задержан. Мотивы нападавшего пока не установлены.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что после случившейся трагедии направится в По. Он выразил соболезнования близким погибшего сотрудника.