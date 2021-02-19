В Польше обнаружили южноафриканский штамм коронавируса

Ранее в стране было объявлено о наступлении третьей волны пандемии коронавируса. Число зараженных коронавирусом в Польше с начала эпидемии составило 1 623 218

ТБИЛИСИ, 19 фев – Sputnik. В Польше впервые выявлена южноафриканская мутация коронавируса, заявил министр здравоохранения страны Адам Недзельский.

"У нас есть первый случай выявления такой мутации", - сказал Недзельский на пресс-конференции в Варшаве, отметив, что этот вид коронавируса зафиксировали в Белостоке.

Ранее в стране было объявлено о наступлении третьей волны пандемии коронавируса. По последним данным Минздрава, общее количество зараженных коронавирусом в Польше с начала эпидемии составило 1 623 218, число летальных случаев - 41 823.

По словам экспертов, мутация 501Y.V2, обнаруженная в ЮАР в декабре, на 50% более заразная, чем предыдущие. На сегодня она распространена по меньшей мере в 20 странах.