Boeing рекомендовала приостановить полеты части лайнеров модели 777

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Компания Boeing порекомендовала временно остановить эксплуатацию лайнеров 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112 после происшествия в американском Денвере, когда от самолета отпала часть обшивки, пишет РИА Новости.

В компании отметили, что 69 таких самолетов используются, а еще 59 находятся на хранении. Рекомендация действует до окончания расследования причин ЧП.

Из-за неисправности двигателя обломки обшивки пассажирского Boeing 777 United Airlines 20 февраля упали в жилом районе около американского города Денвер (Колорадо), самолет благополучно вернулся в аэропорт вскоре после вылета. Информации о пострадавших на борту или в результате падения обломков нет.

При этом, Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) выпустил релиз, в котором говорится, что никто из пассажиров рейса 328 авиакомпании United Airlines не пострадал.

"Поломка правого двигателя" произошла вскоре после вылета из аэропорта Денвера.

Как отмечается, в целом самолет получил "незначительные повреждения", по предварительным данным специалистов. В начальной стадии расследования эксперты установили, что сломались "две лопатки вентилятора" в двигателе, остальные получили различные повреждения. Ведомство продолжит изучать этот двигатель, сам самолет и фотографии.

Тем временем Федеральное управление гражданской авиации США начало проверки лайнеров серии 777, американская авиакомпания United Airlines уже временно прекратила полеты своих 24 самолетов этого типа. Министерство транспорта Японии, еще до рекомендаций Boeing, дало указание авиакомпаниям приостановить использование для полетов авиалайнеров Boeing 777 из-за ЧП в Колорадо. Это требование коснется Japan Airlines (JAL, 13 самолетов) и ANA (19).