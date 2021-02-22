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Президент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко

Путин и Лукашенко встретились в Сочи – о чем говорили президенты

© photo: Sputnik / Alexey Druzhinin
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По словам российского президента, сотрудничество с Беларусью востребовано для России на разных уровнях, в том числе на региональном

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели переговоры в Сочи, сообщает РИА Новости.

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Путин отметил, что сотрудничество с Беларусью востребовано на разных уровнях, в том числе на региональном.

"Каждый год мы проводим встречи между руководителями региональных управленческих структур. Это очень важная работа, потому что на уровне регионального взаимодействия значительный объем наших отношений сложился, складывается: это и экономические связи, человеческие", — отметил российский президент.

По его словам, Россия остается самым крупным торговым партнером для соседней республики.

"Мне приятно констатировать, что тот уровень взаимодействия, стратегического партнерства, союзничества, он подтверждается, и Россия остается самым крупным торгово-экономическим партнером Белоруссии — около 50 процентов, мы самый крупный инвестор", — заявил Путин.

Глава государства добавил, что совокупные инвестиции в белорусскую экономику оцениваются более чем в четыре миллиарда долларов.

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© CC BY 3.0 / David Baron
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Лукашенко, в свою очередь, отметил, что почти все дорожные карты взаимодействия России и Беларуси готовы к подписанию. Он также подчеркнул, что финансовая помощь, которую Москва оказала Минску, была своевременной и важной.

"Знайте, что мы не выбросили деньги на ветер, мы вкладываем в производство, закупая в России огромное количество сырья и комплектующих, и этот объем все время растет. Если мы реализуем проекты, которые мы утвердили, то импорт из Российской Федерации значительно увеличится", — сказал белорусский лидер.

Президенты также обсудили вакцины от коронавируса. Лукашенко анонсировал разработку белорусского препарата на российских технологиях.

"Самая эффективная вакцина — это российская. Это признано во всем мире, как бы там кто-то ни троллил ее. Это самая эффективная вакцина", — сказал президент республики.

Он отметил, что без поддержки России властям было бы трудно организовать вакцинацию. Путин напомнил, что новые партии "Спутника V" поставят в Белоруссию в феврале и марте.

Теги:
Переговоры, Александр Лукашенко, Сочи, Владимир Путин


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