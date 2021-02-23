SpaceX назвала имя второго члена экипажа коммерческого рейса Crew Dragon

В начале февраля компания сообщила о том, что до конца года новейший корабль Crew Dragon совершит первый в истории полет без профессиональных астронавтов на борту

ТБИЛИСИ, 23 фев - Sputnik. Американская компания SpaceX объявила имя второго члена экипажа первого полностью коммерческого полета в космос корабля Crew Dragon – ею станет 29-летняя Хейли Арсенокс, которая перенесла в детстве рак костей, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании в Twitter-аккаунте.

В начале февраля компания сообщила о том, что до конца года новейший корабль Crew Dragon совершит первый в истории полет без профессиональных астронавтов на борту. Сообщалось, что в миссию Inspiration4 войдут четыре космических туриста. Миссия, командовать которой будет бизнесмен Джаред Исаакман, носит благотворительный характер и направлена на сбор средств для больницы St. Jude Children's Research Hospital, специализирующейся на детских онкологических заболеваниях.

Отмечается, что второе место в экипаже, как стало известно в понедельник, получит бывшая пациентка клиники, а ныне помощник врача в ней – Хейли Арсенокс. Остеосаркома левой ноги была диагностирована у нее в 10-летнем возрасте, после чего девочка прошла 12 раундов химиотерапии и несколько операций по удалению коленной и части бедренной кости. В экипаже она займет место, условно получившее название "Надежда".

При этом сама будущая космическая туристка "совсем не нервничает, но очень рада" предстоящему полету. Ее подготовка к нему началась с посещения компании SpaceX, где с нее сняли мерки для индивидуального скафандра и подгонки кресла космического корабля.

Ожидается, что полет туристического рейса Crew Dragon на низкую околоземную орбиту состоится не раньше четвертого квартала 2021 года и будет продолжаться около 90 минут. Подробности миссии пока не определены.

Еще два сиденья в корабле "Великодушие" и "Процветание" будут вакантны до 28 февраля, участников полета отберут из числа тех, ко оставил заявки на сайте миссии, внеся благотворительный взнос. Планируется, что после того, как будет сформирован полный экипаж, начнется реальная подготовка к полету.