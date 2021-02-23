Илон Маск за сутки обеднел на 15 миллиардов долларов

Виной тому обвал акций Tesla. Теперь Безос занимает первую строчку в рейтинге богатейших людей мира, а Маск – вторую

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Состояние главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска за минувшие сутки снизилось более чем на 15 миллиардов долларов из-за обвала акций Tesla, следует из данных торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Блумберг.

По информации агентства, состояние Маска упало на 15,2 миллиарда долларов – до 183 миллиардов долларов.

При этом богатство основателя Amazon Джеффа Безоса сократилось на 3,73 миллиарда – до 186 миллиардов долларов. Таким образом, Безос занимает первую строчку в рейтинге богатейших людей мира, Маск – вторую.

В понедельник, 22 февраля котировки акций Tesla рухнули на 8,55% – до 714,5 доллара. Падение стало самым значительным с сентября 2020 года. Акции Amazon подешевели на 2,13% – до 3180,74 доллара.