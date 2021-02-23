В Армении проходит акция протеста против Пашиняна: задержаны более 50 человек

С утра 23 февраля большие силы полиции стянуты к Площади Республики и к правительственным корпусам в Ереване

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. В Армении полицейские задержали более 50 человек на акции протеста против премьер-министра Никола Пашиняна в Ереване, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Движение по спасению Родины" накануне анонсировало, что заблокирует все входы в правительственный корпус. Однако утром во вторник представитель АРФ "Дашнакцутюн" Гегам Манукян заявил, что оппозиция изначально и не планировала штурмовать здание. Ее задачей было продемонстрировать, что власть боится оппозицию.

"На данный момент в полицию доставлен 51 человек", – уточнили в пресс-службе. Ранее полиция начала задерживать граждан, слушавших представителей оппозиции.

С утра большие силы полиции стянуты к Площади Республики и к правительственным корпусам в Ереване. Полицейские кордоны выставлены у зданий кабмина №№ 1 и 3. Несмотря на акцию оппозиции, премьер-министр Армении Никол Пашинян беспрепятственно вошел в здание №3.

После подписания трехстороннего заявления по Карабаху в Армении начались акции протеста с требованием отставки правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. Ряд оппозиционных сил выдвинул своего кандидата на пост главы правительства – лидера "Движения по спасению Родины" Вазгена Манукяна. Оппозиция предлагает отправить правительство в отставку, сформировать временное правительство, а затем провести внеочередные выборы. В свою очередь власти в конце года выступили с предложением организовать досрочные парламентские выборы уже в этом году, не дожидаясь отставки кабмина. Оппозиционные силы с этим вариантом не согласились, посчитав, что власти сфабрикуют итоги и обеспечат себе воспроизводство. В итоге команда Пашиняна отказалась от идеи досрочных выборов.