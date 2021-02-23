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Рентген легких

Ученые представили новые данные о первой смерти от COVID-19 в Европе

© photo: Sputnik / Anton Vergun
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1777)
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Оказалось, что первый умерший долгое время не ездил за границу и у него не было никаких хронических заболеваний

ТБИЛИСИ, 23 фев - Sputnik. Первая смерть от коронавируса нового типа в Европе наступила 5 февраля 2020 года в Сербии - на 10 дней раньше, чем считалось до этого, заявили местные ученые, пишет РИА Новости.

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© AP Photo / Khalil Hamra
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В статье специалистов Белградского университета отмечается, что, как считалось ранее, первый случай заражения коронавирусом в Европе был зафиксирован во Франции 24 января 2020 года, там же произошел первый летальный исход – 15 февраля.

Но сербские ученые установили, что первая смерть произошла раньше, 5 февраля 2020 года: скончался 56-летний строитель из Белграда. Известно, что он долгое время не ездил за границу, у него не было хронических заболеваний. В тот день он попал в больницу с высокой температурой, кашлем и затруднением дыхания и умер через несколько часов после подключения к аппарату искусственной вентиляции легких. По результатам вскрытия, которое провели специалисты больницы сразу же, было установлено, что мужчина скончался от пневмонии.

Сербские ученые обнаружили свидетельства в пользу того, что мужчина умер из-за COVID-19, хотя первый случай коронавируса в стране был официально выявлен лишь 6 марта.

"Это первая смерть в Европе, которая, что доказано при помощи патогистологических и молекулярных анализов после смерти (человека –ред.), вызвана COVID-19", - говорится в исследовании ученых, опубликованном в медицинском научном журнале Frontiers in Medicine.

Специалисты утверждают, что это открытие может свидетельствовать о том, что SARS-CoV-2 распространялся быстрее и "намного раньше, чем считалось". Также они пришли к выводу, что, вероятно, COVID-19 был "причиной пневмонии неизвестного происхождения", о которой много сообщалось в январе и феврале 2020 года.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1777)


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