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Пандемия коронавируса COVID - бригада Скорой помощи в Лондоне

Когда закончится пандемия коронавируса – ответ ВОЗ

© AP Photo / Matt Dunham
В мире
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1778)
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Ранее глава ВОЗ призвал не откладывать вакцинацию, так как из-за мутаций и появления новых штаммов существующие вакцины могут оказаться бесполезными

ТБИЛИСИ, 24 фев – Sputnik. Пандемия коронавируса закончится в начале следующего года, спрогнозировал глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Об этом пишет РИА Новости.

"Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться", – сказал он.

Клюге подчеркнул, что вирус не исчезнет, но к этому сроку отпадет потребность в ограничениях. При этом он отметил, что это только прогноз, так как пока никто не может точно сказать, как будет развиваться ситуация.

Пандемия коронавируса COVID - вакцинация в секторе Газа
© AP Photo / Khalil Hamra
Глава ВОЗ предупредил, что вакцины от коронавируса могут стать бесполезными

В середине февраля представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что третья волна коронавируса возможна, если люди "не будут осторожны". Она подчеркнула, что о завершении пандемии можно будет говорить тогда, когда число заболевших во всех регионах мира окажется ниже эпидемиологического порога, а нагрузка на здравоохранение из-за коронавируса не будет мешать его нормальной работе.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, в свою очередь, призвал не откладывать вакцинацию, так как из-за мутаций и появления новых штаммов существующие вакцины могут оказаться бесполезными.

Коронавирусом в мире заражены более 111 миллионов человек, почти 2,5 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1778)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина


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