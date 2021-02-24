В Швейцарии вакцину "Спутник V" назвали хитом

Российская вакцина стала первой в мире по профилактике от коронавируса нового типа COVID-19. Ее зарегистрировали уже более чем в 30 странах мира

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" названа реальным экспортным хитом, пишет РИА Новости со ссылкой на швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung.

Авторы статьи отмечают очевидные преимущества российской вакцины перед аналогичными продуктами компаний Biontech/Pfizer и Moderna. В частности, издание обращает внимание на подтвержденную эффективность и ее разработку на основе хорошо изученной аденовирусной платформы.

В статье указывается, что за счет того, что в двух дозах вакцины используются разные носители вируса, ее эффективность выше по сравнению со схожей по структуре вакциной от AstraZeneca. Кроме того, издание констатирует доступность вакцины – порядка 10 долларов за дозу.

Все эти преимущества делают российскую вакцину "экспортным хитом", – заключает автор публикации.

В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован также в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Киргизии и Гайане.

Вакцина против коронавируса нового типа "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года. Ее создал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.