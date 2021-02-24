В Telegram появилась новая функция

Теперь автоматическое удаление сообщений для всех участников доступно в любом чате, причем в таком режиме сообщения исчезают через 24 часа или 7 дней после отправки

ТБИЛИСИ, 24 фев – Sputnik. Возможность автоматически удалять сообщения в любых чатах и группах появилась в Telegram – эту функцию смогут включить только администраторы, говорится в блоге мессенджера.

"В Telegram появилась возможность автоматического удаления сообщений в любых чатах, временные ссылки для приглашения в группы и каналы, а также виджеты для быстрого доступа к чатам с домашнего экрана телефона. Кроме того, количество участников в группах теперь не ограничено", – говорится в сообщении.

Отныне автоматическое удаление сообщений для всех участников доступно в любом чате, причем в таком режиме сообщения исчезают через 24 часа или 7 дней после отправки. В группах и каналах включать автоматическое удаление сообщений смогут только администраторы.

Telegram – это популярный мессенджер, он позволяет обмениваться сообщениями и медиафайлами разных форматов. Проект в 2013 году создал Павел Дуров, основатель соцсети "ВКонтакте".