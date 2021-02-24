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Варшава, Польша

Польша вводит новые ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID

© CC BY 2.0 / N i c o l a / Warsaw
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1780)
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Sputnik Грузия
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Общее количество зараженных в стране с начала эпидемии составило более 1,6 миллиона человек, более 41,5 тысячи из них скончались

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Рекордное с начала 2021 года число инфицированных коронавирусом нового типа зарегистрировали в Польше за последние сутки – в связи с этим в среду будет объявлено о новых ограничениях, сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельский.

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"К сожалению, ситуация не выглядит хорошо. Утренние данные показывают, что мы преодолели барьер в 10 тысяч (зараженных за сутки – ред.), причем сильно. Точные данные – 12 146 новых заражений", – заявил Недзельский в эфире Польского телевидения.

О новых ограничениях министр сказал следующее: "Мы движемся в направлении ограничения движения на южной границе Польши из-за эпидемической ситуации в Словакии и Чехии. Мы также хотим не допустить использование шарфов и пластиковых щитков в качестве заменителей масок".

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© AP Photo / Koji Sasahara
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Правительство, по словам главы Минздрава, намерено ввести регионализацию ограничений. "Мы видим, что в Польше ситуация разнородная. Хуже всего в Варминьско-Мазурском воеводстве", – сказал Недзельский. По его словам, правительство может вновь отправить на дистанционное ограничение детей из нескольких регионов и вновь закрыть отели.

В Польше в ноябре минувшего года наблюдался резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и числа летальных случаев. В ноябре были зафиксированы антирекорды – 27 875 новых заболевших COVID-19 и 674 умерших за сутки. С конца ноября эти показатели стали снижаться.

По информации польского Минздрава, общее количество зараженных с начала эпидемии составило более 1,6 миллиона человек, более 41,5 тысячи из них скончались.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1780)


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