Лавров: односторонние санкции Запада губительно влияют на осуществление прав человека

По его словам, западные партнеры проигнорировали призывы генсека ООН приостановить односторонние санкции на время пандемии коронавируса

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Западные страны продолжают не замечать губительного влияний санкций на осуществление прав человека, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.

"К сожалению, несмотря на пандемию и очевидную необходимость консолидации усилий, некоторые западные коллеги по-прежнему не намерены пересматривать свою эгоистичную линию, отказываться от силовых подходов, нелегитимных методов шантажа и давления", - сказал Лавров, выступая на 46-й сессии Совета ООН по правам человека.

По его словам, западные партнеры проигнорировали призывы генсека ООН и верховного комиссара ООН по правам человека приостановить односторонние санкции в части поставок продовольствия, медикаментов и оборудования, необходимых для борьбы с вирусом, и соответствующих финансовых транзакций.

"В западных столицах упорно продолжают не замечать губительного влияния незаконных рестрикций на осуществление прав человека. Видим в этом не только политизацию гуманитарных вопросов, но и стремление воспользоваться пандемией для наказания так называемых неугодных правительств", – заключил министр.