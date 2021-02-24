17:51 24 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0294
  • 100 RUB4.4671
  • USD3.3169
Поиск
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Лавров: односторонние санкции Запада губительно влияют на осуществление прав человека

photo: courtesy of Press service MID RF
В мире
Получить короткую ссылку
27 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/1d/250483893.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210224/250990243/Lavrov-odnostoronnie-sanktsii-Zapada-gubitelno-vliyayut-na-osuschestvlenie-prav-cheloveka.html

По его словам, западные партнеры проигнорировали призывы генсека ООН приостановить односторонние санкции на время пандемии коронавируса

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Западные страны продолжают не замечать губительного влияний санкций на осуществление прав человека, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.

"К сожалению, несмотря на пандемию и очевидную необходимость консолидации усилий, некоторые западные коллеги по-прежнему не намерены пересматривать свою эгоистичную линию, отказываться от силовых подходов, нелегитимных методов шантажа и давления", - сказал Лавров, выступая на 46-й сессии Совета ООН по правам человека.

По его словам, западные партнеры проигнорировали призывы генсека ООН и верховного комиссара ООН по правам человека приостановить односторонние санкции в части поставок продовольствия, медикаментов и оборудования, необходимых для борьбы с вирусом, и соответствующих финансовых транзакций.

"В западных столицах упорно продолжают не замечать губительного влияния незаконных рестрикций на осуществление прав человека. Видим в этом не только политизацию гуманитарных вопросов, но и стремление воспользоваться пандемией для наказания так называемых неугодных правительств", – заключил министр.

Теги:
Права человека, Санкции, Сергей Лавров


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Штурм офиса Единого нацдвижения утром 23 февраля 2021 года
Штурм офиса "Единого нацдвижения" – фото с места событий
Лавров о нарушении прав миллионов русскоязычных людей в Балтии и на Украине
Лавров о нарушении прав миллионов русскоязычных людей в Балтии и на Украине
Новый состав правительства Грузии
Как выглядит новый кабинет министров Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться