Ученые предупредили о риске новой пандемии от еще одного вируса летучих мышей

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Ученые из Коалиции за эпидемические готовности к инновациям (CEPI) предупредили об угрозе новой смертоносной пандемии, передает The Sun.

Когда закончится пандемия коронавируса – ответ ВОЗ >>>

Речь идет о вирусе Nipah. Он передается фруктовыми летучими мышами и чрезвычайно опасен. Носителями этого вируса также являются свиньи, употребляющие загрязненные переносчиками плоды. Согласно данным, показатели смертности при заражении вирусом Nipah составляют от 40 до 75 процентов.

Дело в том, что обнаруженное в 1999 году в Малайзии заболевание может вызывать сильный отек мозга, судороги и рвоту. Кроме того, ученые отметили длительный инкубационный период болезни, составляющий 45 дней, а также высокую вероятность мутаций вируса.

Эксперты опасаются, что он может быстро распространиться в странах Юго-Восточной Азии.

Вирус Nipah внесен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в список 16 приоритетных патогенов для исследований и разработок из-за его способности вызывать пандемию. Помимо него, в список вошли COVID-19, геморрагическая лихорадка Крым-Конго, лихорадка Эбола, Ласса, Рифт-Валли, вирус Зика и другие.

Ранее группа экспертов ВОЗ побывала в Китае, чтобы установить причины возникновения коронавируса SARS-CoV-2. По словам одного из членов команды, Питера Дасзака, коронавирус с большой долей вероятности передался человеку от летучих мышей.