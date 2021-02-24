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Летучая мышь

Ученые предупредили о риске новой пандемии от еще одного вируса летучих мышей

© photo: Sputnik / Vyacheslav Bobkov
В мире
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Темы:
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Исследователи назвали передаваемый фруктовыми летучими мышами вирус Nipah чрезвычайно опасным. Носителями также являются свиньи, употребляющие загрязненные переносчиками плоды

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Ученые из Коалиции за эпидемические готовности к инновациям (CEPI) предупредили об угрозе новой смертоносной пандемии, передает The Sun.

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Речь идет о вирусе Nipah. Он передается фруктовыми летучими мышами и чрезвычайно опасен. Носителями этого вируса также являются свиньи, употребляющие загрязненные переносчиками плоды. Согласно данным, показатели смертности при заражении вирусом Nipah составляют от 40 до 75 процентов.

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© AP Photo / Koji Sasahara
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Дело в том, что обнаруженное в 1999 году в Малайзии заболевание может вызывать сильный отек мозга, судороги и рвоту. Кроме того, ученые отметили длительный инкубационный период болезни, составляющий 45 дней, а также высокую вероятность мутаций вируса.

Эксперты опасаются, что он может быстро распространиться в странах Юго-Восточной Азии.

Вирус Nipah внесен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в список 16 приоритетных патогенов для исследований и разработок из-за его способности вызывать пандемию. Помимо него, в список вошли COVID-19, геморрагическая лихорадка Крым-Конго, лихорадка Эбола, Ласса, Рифт-Валли, вирус Зика и другие.

Ранее группа экспертов ВОЗ побывала в Китае, чтобы установить причины возникновения коронавируса SARS-CoV-2. По словам одного из членов команды, Питера Дасзака, коронавирус с большой долей вероятности передался человеку от летучих мышей.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1781)


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