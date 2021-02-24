Египет зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса

Уже более 30 стран с разных точек земного шара одобрили применение у себя российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Египет стал 35 страной, которая зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Египет является страной с самым большим населением на Ближнем Востоке, и решение включить "Спутник V" в национальный портфель вакцин демонстрирует уверенность в безопасности и высокой эффективности препарата", — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Отмечается, что Управление Египта по лекарствам одобрило препарат в рамках ускоренной процедуры.

Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. Препарат создали на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

"Спутник V" входит в тройку мировых лидеров среди вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами, отметили в фонде.

Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности. Эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.